Kellakeeramine keskväljakul

Nüüd aga on kuulda arvamust, et Kuressaare keskväljakul võiks edaspidi olla kaks aega – suveaeg ja talveaeg. Piltlikult öeldes hakkaksime raekoja ees kella keerama. Suvel on plats puhtalt jalakäijate päralt, kes lustivad seal täiega ja ohutult ja siis ühel ilusal sügispäeval lastakse autod ka sinna vurama.

Ei juhtu midagi hullu

On seda vaja? Arvan, et ei ole. Meie väikeses linnas ei juhtu midagi kohutavat, kui keskväljak jääbki jalakäijate alaks aastaringselt. Tallinn on ka ikka veel püsti ja toimib endiselt, vaatamata sellele, et Raekoja plats ja Vabaduse väljak on puhtalt jalakäijate alad. Ei kujuta ette, et Tallinna linnaisad otsustaksid, et Raekoja platsil ja Vabaduse väljakul võiks talvel ikka autod ka veidi liikuda.