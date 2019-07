Saaremaa vallaarhitekt ei saanud Muhus õigust

Grimitlihti arvates oleks detailplaneeringu koostamisel tulnud korraldada avalik konkurss. Muhu vallavalitsus selgitas, et Muhu üldplaneeringus seda nõuet ei ole, seega oleks olnud tegu ebavõrdse kohtlemisega. Samuti on Muhu Maja arendajal kohustus võtta kolm eskiisi ja koos valitakse parim lahendus, arendaja ei saa kuidagi vallast mööda minna. Ministeerium nõustus valla selgitustega.

Teiseks oli Grimitlihtil arvamus, et uue hoone asukoht tuleb väga täpselt määratleda. Vald märkis, et ei soovinud arendajale seada kitsendusi. Samuti oli tal küsimusi näiteks ühe sillutatud väljaku otstarbekuse suhtes. Ministeeriumi hinnangul ei saa nemad sekkuda detailplaneeringu sisulise lahenduse otsustamisse, see on omavalitsuse pädevuses. Lisaks esitas Grimitliht ka vaidluse arvamuse ärakuulamisel mitmeid täiendavaid märkusi.

Järelevalve jõudis seisukohale, et kõik on tehtud vastavalt nõuetele ja andis planeeringule oma heakskiidu.

Muhu Maja arendaja on OÜ Traffic Trade, mille esindaja on rääkinud, et kahekorruselisse hoonesse tulevad kontoriruumid ja kolm-neli ruumi teenusepakkujatele. Räägitud on veel võimalusest, et majas oleks vajadusel ruumi ka Muhu vallavalitsusele.