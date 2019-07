Saaremaa viljapõllud annavad sel aastal keskmisi saake

Kolmapäeval alustas viljakoristusega maakonna üks suurimaid segatootjaid Kärla PÜ, kes esimesena võttis ette 32 ha suuruse taliodrapõllu. Ettevõtte juhi Ülar Tänaku sõnul võib saagiks kujunenud 5–5,5 t/ha igati rahule jääda. “Kui olen planeerinud 5 tonni ja saan isegi 5,5, siis olen ma igal juhul rahul,” rääkis Tänak. “Arvestades, et eelmisel aastal saime suviotra ühe tonni hektari kohta ja sel aastal saime viis korda rohkem, siis on ju väga OK,” lisas põllumees.

Tänak ütles, et varem on nad kasvatanud peaasjalikult suviotra, mis siinmail kipub kuiva kätte jääma. “Oder lehmale väga sobib ja kui ta veel hästi talvitub, siis loomasöödana on ta väga hea kultuur ja annab tavaliselt ikkagi rohkem saaki kui suvioder, mis meil võib jääda lihtsalt kuiva,” rääkis Tänak, kelle sõnul küündivad nende senised parimad suviodrasaagid 4,5 tonni juurde.

Tänak rääkis, et Kärla PÜ panustab järjest enam talikultuuridele, sest õhukesed mullad ja vihmavaene kevad on heade saakide eeldusena väga halb variant.

Kui Saaremaal räägitakse sel koristushooajal viietonnistest saakidest, siis mandrimehed rõõmustavad 10tonniste taliodrasaakide üle. See annab Posti sõnul vaid kinnitust, et Saaremaal on tootmine mandriga võrreldes palju keerulisem. “Teed kõike samamoodi, aga mullaviljakus on palju kehvem,” tõdes ta.