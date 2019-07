Saaremaa tuuleparkideks otsitakse uusi paiku

Saaremaa vallaarhitekt Mark Grimitliht ütles, et valla üldplaneeringu menetluse käigus võetakse kogu Saaremaa puhta lehena ette ja hakatakse tuuleparkide ehitamiseks otsima uusi sobivaid paiku. Olemasolevad tuuleparkide arendusalad pole vallaarhitekti sõnul kasutuskõlblikud, kuna nende kõrgus on riigikaitsepiirangutest lähtuvalt nii väike, et tuulikute ehitamine ei tasu end ära. Kehtiv maakonnaplaneering võimaldab ehitada Saaremaale praegu kümmekond tuuleparki, mis asuvad endise Kaarma, Leisi, Valjala, Pihtla ja Laimjala vallas. Ühegi arendusala väljaehitamise vastu pole arvestatavat huvi olnud.

Mark Grimitliht ütles, et kas ja kuhu õnnestub uusi tuuleparkide arendusalasid planeerida, sõltub suuresti ka sellest, kuidas suhtub asjasse kohalik kogukond. “Riik on aru saanud, et roheenergia on vajalik, aga lihtsale elanikule, kelle tagaaeda tuulepark ehitatakse, võib see olla natuke vastuvõetamatu.”

Mark Grimitlihti sõnul leiab Saaremaa vald, et tuulik peaks jääma igast elumajast vähemalt 500 m kaugusele ja suurematest asulatest vähemalt kilomeetri kaugusele. “Oleme vallas ka mõelnud, et piirkonnas, kus tuulikud tekivad, võiks osa tuulikute tulust minna kogukonda,” sõnas vallaarhitekt, kelle sõnul looks tulu kogukonnaga jagamine eelduse elanikega dialoogi pidamiseks.

Tuuleenergia tootmiseks sobilike uute alade väljavalimist soosib igati ka Eesti riik. Saare maakonna üldplaneeringute koostamisel soovitab majandus- ja kommunikatsiooniministeerium ajale jalgu jäänud kriteeriumid tuuleparkide arendamisel asendada ajakohastega. Eesti tuuleenergia assotsiatsioon paneb aga valdadele südamele, et neil on äärmiselt oluline roll täiendavate alade leidmisel taastuvenergia eesmärkide saavutamiseks. Kohustub ju Eesti riik tõstma 2030. aastaks taastuvenergia osakaalu lõpptarbimises vähemalt 42 protsendini.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium andis hiljuti kohalikele omavalitsustele teada, et riik otsib võimalusi tuuleparkide ehitamisele seatud piirangute leevendamiseks ilma, et sellega väheneks riigi kaitsevõime või saaksid kahjustada looduskaitseliselt väärtuslikud alad.