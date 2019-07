Muhu kohvikutepäev läks taas korda

Ehkki mullu oli neli kohvikut isegi rohkem, arvas kohvikutepäeva korraldaja, Muhu kultuurikorraldaja Anneli Tamm, et seda oli täiesti parasjagu. Olnuks neid rohkem, olekski ehk keeruliseks kujunenud kõigi nende külastamine. Mitte, et ta tahaks, et tulevikus kohvikuid vähem oleks – kindlasti mitte.

“Mina korraldaja poole pealt saan öelda, et kohvikutepäev läks väga hästi,” kiitis Tamm. Kui palju rahvast kogu päeva jooksul kõigis neis 18 kohvikus kokku võis käia, Anneli Tamm arvata ei osanud. Kuid vähemalt üks kohvikuist – Burks & Kala – oli selline, kes lasi kõigil külastajatel end nime ja numbriga registreerida.

“Ma ise olin selles kohvikus 497. külastaja. Nad ise kahtlesid, kas päris kõik ennast kirja ikka panid, aga lootsid seda ja olid väga õnnelikud, et 500 oli täis saamas,” kõneles Tamm.

Muhu kohvikutepäev toimus tänavu neljandat aastat järjest ning saare kultuurikorraldaja usub, et lühikese ajaga tekkinud traditsioon katki ei jää. “Kui ikka kohvikuid on, siis muidugi tuleb see ka järgmisel aastal,” kinnitas ta. “Muidugi on tore, kui Muhumaal on palju kohvikuid!”