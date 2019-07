Lõõtsapäeval oli osalejaid kõikjalt Eestist

“Vaatamata sellele, et Põlvast Saaremaale sõitmiseks kulub üle viie tunni, tuleme siia heameelega. Saaremaa lõõtsapäevade korraldus on väga hea. Meid on alati hästi vastu võetud, publik on asjalik,” avaldas saarlastest korraldajaile tunnustust teada-tuntud lõõtspillimängija Heinar Kahar Põlvast.

Päevajuht Meelis Mereäär tutvustas põhjalikult nii mängijaid kui ka nende pille. Õhtul astus ta koos ansamblikaaslastega bändist Siin Me Oleme lavale, et mängida arvukale publikule tantsulugusid.

Kaheksa aastat tagasi lõõtsapäevade korraldamise ideega välja tulnud Saaremaa staažikamaid ja tuntumaid mängumehi Sulev Mägi jäi neljanda lõõtsapäevaga väga rahule, rõõmustades ka selle üle, et kodusaareltki tuleb uusi noori mängijaid aina juurde.

“Meil on ka kaks pillimeistrit – Urmas Rahnik ja Margus Traus, kes korraldanud huvilistele koolitusi. Naisigi on mängijate hulgas rohkesti. Lõõtspillimäng on jälle au sisse tõusnud,” toonitas Sulev Mägi.

Vahelduseks lõõtsmuusikale kutsus Sulev Mägi publiku ette torupillimängija Paul Aava Kärlalt. Paari vahepalaga esinenud kunstnik ja pillimees Aav ütles, et järgmise etteaste teeb ta korraldajate soovil Kärla triibul.