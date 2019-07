LUGEJA KIRI: Kallemäe kooli suvepäevad tõid kokku kümneid noori

Lapsed. Foto on illustratiivne.

22.–26. juulini toimunud Kallemäe intellektipuudega laste suvepäevadel osales 34 last ja noort Saare- ja Muhumaalt. Üritus on muutunud osalejate seas nii populaarseks, et kurvastuseks pidime sel aastal mõnele soovijale ära ütlema.