JAAN TAMM: Mitte ainult Valjalast, vaid ka Pöidest!

Olgu lisatud, et kuigi Jumalaema kiriku ehitustööd Pariisis algasid oluliselt varem (1163) kui Valjalas (algkabel mitte enne 1227, kirik ise 1240–1270), on neis mõlemas siiski kristliku maailma romaani ja gooti perioodi pühakodadele omaseid ühisjooni, mille näiteid saaks Valjala asemel veelgi paremini tuua Pöidelt. Viimane mõjub oma massiivsuses küll pigem kindluse kui jumalakojana. Tegelikult oligi kiriku põhjaküljel viimasest mõnevõrra hiljem ehitatud ordulinnus, mis hävis/hävitati Saaremaa 1343. aasta Jaagupipäeva ülestõusus.

Kunstiväärtused on krohvi all

Kuigi kunstiajaloolased toovad Pöidega seoses esile Muhu ja Karja kiriku meistrite tahutud raiddekoori, on viimaste aastakümnete jooksul eriti rõhutamist leidnud just kiriku põhjaküljel (kuhu enamus Pöide külastajaid üldsegi ei satu) paiknev, kiriku pikendamise käigus rajatud moodsam põhjaportaal. Kunstiajaloolane Kaur Alttoa peab seda Eesti ilusaimaks. Selle kapiteelitsooni kaunistav roosioks osutab Karja eeskujule, kuid tegelikult loeb Alttoa selle vormistiku juuri ulatuvaks prantsuse varagootikasse ning soovitab selles veendumiseks minna pikisilmi taastamist ootava Pariisi Jumalaema kiriku põhjaküljel paiknevat kõrvalportaali – Porte Rouge´i vaatama.

Kui Muhu, Karja ja Valjala kiriku seinamaalingutest on räägitud pigem pärast nende konserveerimist alanud hävimise võtmes, siis Pöide kooriruumis avastati esimesed selletaolised alles 1990. aastatel, mil algas pühakoja korrastustegevus. Juba 1994, mil siin tegid ribasondaaže KAR-Grupi restauraatorid, oletati, et akendeta seintele on maalitud roosaken.

Erilise hoo on saanud aga siinsete krohvide kinnitamine ning seinamaalingute avastamine viimasel kümnendil. Eesti kunstiakadeemia muinsuskaitse ja konserveerimisosakonna õppejõudude ja tudengite läbiviidud viimistluskihtide uuringute käigus on kooriruumi ja pikihoone idavõlviku põhjaseinal tulnud nähtavale maalitud roosakende fragmendid, neist kooriruumis umbes neljameetrise läbimõõduga aknale kuuluvad.

Senine informatsioon on aga piisav, et hüpoteetiliselt taastada mõlema roosakna skeem digitaalselt. Uurimistööde läbiviijad (prof Hilkka Hiip, dots Anneli Randla, digirekonstruktsioonide valmistajad Ainar Luik, Pille Vilgota, Helin Torv) on veendumusel, et haruldased ja monumentaalsed freskomaalingud, mis kuuluvad gooti ehitusperioodi, näitavad selgelt, et tollase Eesti kirikuarhitektuuri loojad olid suurepäraselt kursis Euroopa kaasaegsete katedraalide maailmaga. Aga ka katedraalide rajamise ajastul ei jätkunud ehitusisandatel, kelleks Saaremaa oludes olid tollal Liivimaa ordu ning Saare-Lääne piiskopid, vahendeid kõigi unistuste täitmiseks. Seepärast aeti vahel läbi ka lihtsamate vahenditega.