Helle Karu 70 - Ligi 30 aastat Tuulte Roosis

“Lõpuks ometi on päikesekiir eredamalt paistma hakanud. Loodame uut õppeaaastat 2020. aastal alustada remonditud majas,” on direktor Karu optimistlik. Saaremaal sündinud ja kasvanud Helle on lõpetanud Tallinna pedagoogilise kooli ja pärast seda Tallinna pedagoogilise instituudi.

Aastakümnete jooksul on Helle Karul tulnud lahendada ka keerulisi ülesandeid, kuid kunagi pole talle pähe tulnud mõte mujale minna. Väga tähtsaks peab ta kollektiivi hoidmist. Oma kolleegide kohta on tal vaid kiidusõnad varuks. Ühte lasteaiaõpetajat on aga Tuulte Roosi veel vaja. Soovijail on avalduse esitamiseks aega vaid 2. augustini.