Varisenud kiviaia osas saadi kokkulepe

Vald ja ehitaja vaidlesid vahepeal ka teemal, kes varingu põhjustas. Nimelt väitis ehitaja, et omanikku oli hoiatatud varisemisohtlikust kiviaiast. Valla uurimine selgitas aga, et kokku varises kiviaia teine osa ning see oli suures osas põhjustatud siiski ehitustöödest.