Saaremaa suplusvesi ei ohusta bakteritega

Euroopa haigusennetuse ja kontrolli keskuse andmetel on vibriobakterite hulk Eesti lääne- ja edelavetes kasvanud suuremaks kui mujal Euroopas. Vibriobakterite hulk Riia lahes, nii Eesti kui ka Läti vetes ulatub keskmisest kõrge tasemeni ning väga kõrget taset on seire näidanud Riia lahe põhjaosas ehk Saaremaa kaguosas, eriti Suures väinas Muhumaa ja mandri vahel. Soome terviseamet on aga hoiatanud vibriobakterite eest eriti nendes piirkondades, kus inimesed suplevad rannaäärses madalas ja kiiresti soojenevas vees. Eestis on selliseid randu Hiiumaa ja Saaremaa kaguosas.