TÖÖ: Edukontor otsib endale uut tarmukat tegevjuhti

Taoline vabakontori kontseptsioon on Eestis üsna uus teema, ka paljud mandrilt tulijad imestavad, et meie väikesel saarel selline võimalus juba olemas on. Uut tegevjuhti, kes peab töökohale kandideerima hiljemalt 5. augustil, ootab ees äärmiselt põnev ja innovaatiline töökeskkond.

Edukontori praeguse tegevjuhi Marjana Luisti sõnul on siin nii tore, et lahkudagi raske. “Kõige suurem väärtus on Edukontori juures inimesed, see tiim, kellega koos siin tööd teen. Ühes kindlas valdkonnas töötades ei ole võimalik igapäevaselt nii mitmesuguste erialade esindajatega koostööd teha,” tõdeb Marjana Luist, kes lahkub ametist omal soovil.

“Ma liigun edasi organisatsiooni, mis on mulle südamelähedasem ja millega olen juba aastakümneid seotud olnud.”

Edukontoris töötab praegu inimesi juuksuritest itimeesteni välja, lisaks rendivad ajutiselt kontoriruume mitmete ettevõtete esindajad mandrilt, kes Saaremaale suvepuhkust veetma on tulnud. Plusse Edukontori juures toob Luist veelgi välja: suurepärane asukoht kesk-linnas, Saaremaa mõistes on palk konkurentsivõimeline ja töö pole kunagi igav.

Töö pole kunagi igav

Tulevaselt tegevjuhilt eeldatakse head suhtlusoskust ja initsiatiivi asjad korda ajada. Kuna osa tööst on projektide kirjutamine, siis oodatakse ka julgust sellega tegelemiseks.

“Just julgust, mitte nii väga oskust. Arvatakse küll, et projektide kirjutamine on hirmus raske töö, aga tegelikult ei ole. On vaja natuke loovust, et mis see projekti sisu võiks olla,” nendib Luist. Tema sõnul on Edukontoril kahe aastaga üsnagi hästi läinud, aga projektide kirjutamine aitab katta ülejäävaid kulusid ning luua kogukonnale veelgi paremaid üritusi. Samuti on elementaarne see, et tegevjuht oleks arvutiga sina peal.

Marjana Luisti sõnul ei ole nii tähtis kandideerija hariduskäik, kuivõrd tema isiksus. “Tegelikult ei saagi seda piiri kuskile tõmmata, aga eeldatav on keskharidus. Kraadist isegi tähtsamad on isikuomadused ja kogemused. Kindlasti on põnev jälgida, millise omanäolise suuna uus tegevjuht organisatsiooni kujundamisel võtab.”

Tegevjuhi tähtsaimaks ülesandeks Edukontoris on kohal olemine ja külaliste ning uute rentnike vastuvõtmine. Loomulikult on vaja koostööd teha ka pikaaegsete klientidega. Väga palju tuleb tööd teha arvuti ja telefoniga, vastata küsimustele ning hinnapäringutele. Lisaks peaks tegevjuht olema tuttav turundusvaldkonnaga ja suutma Edukontorit igakülgselt arendada.

Edukontori korraldatud üritused on mõeldud kõikidele saarlastele. Praegu plaanitakse Saaremaale tuua üritus ühe rahvusvahelise projekti raames, mis käsitleb paindlikku töötamist. Lisaks plaanib Edukontor jätkata üsna populaarseks osutunud üritustesarja Edu Valemid, mille raames käisid Saaremaa juurtega ettevõtjad oma edulugudest rääkimas.

“Üks põnev algatus meie enda püsirentnike hulgast oli keelekohvikute algatamine. Näiteks oli meil vene keele õhtu, laual olid pelmeenid ja püüdsime omavahel vene keeles vestelda. Seda sarja plaanime ka jätkata, üks mõte on järgmiseks lauda tuua hispaania keel,” rääkis Marjana Luist.

Järgmine Edukontori üritus on mõeldud juba tegutsevatele või potentsiaalsetele ettevõtjatele. Koostöös sihtasutusega Tallinna Teaduspark Tehnopol korraldatakse ettevõtlusnädala raames koolitus ring- ja rohemajanduse teemal.

Tegutseb vastavalt vajadustele