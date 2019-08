JUHTKIRI: Lõpp inimlikule kannatusele?

Tänapäeval vaevalt et keegi avalikke käimlaid räpase rahateenimisega seostab. Pigem on tegu avaliku hüvega, mille pakkumine või mittepakkumine kõneleb kogukonnast teatud keelt. Ja eriti narr on see, kui käimla on olemas, aga sellesse pääsemine osutub parajaks kunsttükiks nagu tundub olevat Kuressaare raekoja taga hiljuti kasutusse antud avaliku tualetiga. Asutus ise on ju tegelikult viisakas, seestpoolt igatpidi funktsionaalne ja diskreetne.