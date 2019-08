Ehituspraak lükkab Lõve silla valmimise edasi

Maanteeameti Lääne regiooni hooldevaldkonna juht Hannes Vaidla ütles Saarte Häälele, et midagi erilist tegelikult ei juhtunud. "Juhtus see, mida tuleb ehitustel ikka ette, nii maanteerajatistel kui hoonete ehitustel. Toimus sillakonstruktsioonide valu. Igast konstruktsioonist võeti proovid tõestamaks, et valu kvaliteet vastab normidele. Kahjuks paar proovi välja ei andnud ja võeti kordusproovid, mis aga samuti välja ei andnud," selgitas ta.

Kas oli põhjuseks materjal, millega valati või läks tööprotseduuriliselt midagi viltu, seda Vaidla eile öelda ei osanud. Küll on kindel, et normidele mittevastav osa tehakse uuesti. "See näitab, et järelevalve toimib. Töövõtja ise oli ka mures, sest ega keegi taha ju üht ja sama tööd kaks korda teha," sõnas ta.