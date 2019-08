Lennujaamade juhtimine ühe kaabu alla

Tsentraalse juhi konkurss kuulutatakse välja juba sel nädalal ja ootus on, et uus juht, kes hakkab asuma Tallinnas, saaks tööd alustada hiljemalt oktoobris. Uues struktuuris on lennujaamadel üks ühine juht ning igas lennujaamas nimetatakse vastutav lennujaama käitusjuht.