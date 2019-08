Triin Talk FOTO: Erakogu

10. augustil tuleme kohale ja hakkame igaüks oma piirkonna maju üles pildistama. Esiteks on oluline inimestele teada anda, et kui inventeerijad on tulemas, siis omanikud lubaksid meid ka hoovidesse ja võimalusel majadesse sisse. Kokku liigub mööda linna seitse noort naisterahvast, nimesildid rinnas. Igasse majja me sisse pääseda ei soovi, aga on ajaloolisi maju, mida keegi pole ammu seest näinud ja oleks huvitav teada, mis seal on või mida enam ei ole. Paljuski oleneb maja väärtus ju sellest, mis interjööris säilinud.

Maju on erinevas seisukorras, kuid Kuressaare tundub võrreldes nii mõnegi teise väikelinnaga, näiteks Paide või Valgaga, suhteliselt heas seisus. Eestis on 12 muinsuskaitseala, enamik nendest vanalinnad. Enamikus Kuressaare majades on õnneks elu sees, kasvõi toimides suvituskorteritena, mis hoiab maju kasutuses.

Kuressaare hooneid inventeerides on oluline ja eripärane, et paljudes majades on mantelkorstnad ja seda on väljast raske kindlaks teha. Korstnapiip on tavalisel ahjul ja mantelkorstnal päris sarnane. Olulised on ka muud vanad küttekolded. Kuurortarhitektuuris on ka palju puiduga viimistlust, nagu näiteks kuursaalis taastatud kujul, aga osas majades kindlasti originaalis alles. Või erinevad seinapaneelid ja mustrilised laed. Vanemates, 18.–19. sajandil ehitatud majades võib isegi olla säilinud maalinguid.

600 krunti

Kuressaare on tegelikult päris suur linn, siin on vanalinnas krunte sama palju kui Pärnus. Krundid on aga väga väiksed ja mõnel tihti peal mitu hoonet. Minul näiteks on kõige suurem krunt Kalda puiestee 1, mis on terve lossipark. Ühe krundi peal on nii rannahoone kui ka pargipaviljonid.

Võtame esialgu ette 300 krunti Kuressaare lääneosast. Kokku on Kuressaares üle 600 krundi ja linna teise poole inventeerimine on plaanis tuleval suvel. Tööd jagub ja kõik tulemused saavad lõpuks avalikuks. Juba praegu on võimalik tutvuda vähese infoga, mis on üleval internetis aadressil register.muinas.ee. Uue inventeerimise tulemusel peaks saama oluliselt täpsema ja selgema info registrisse ja avalikkusele kättesaadavaks. Interjööri pilte me avalikult üles ei pane. Reeglina on need salastatud, ainult ametnikud näevad. Avalikult on näha maja väljastpoolt.

Tegemist ei ole esimese inventeerimisega. Kaheksakümnendatel korraldati võib-olla isegi suurem ettevõtmine. Kui muinsuskaitseala seitsmekümnendatel tehti, järgnes suur ajalooline uurimine ja detailsete kaartide koostamine majade väärtuse ja vanuse kohta. Toonane töö on kindlasti hea alus. Aga olukord on paljuski muutunud ja päris üks-ühele seda kindlasti kasutada ei saa. 80-ndatel on paljusid maju uuesti üles ehitatud, restaureerimine tähendas siis midagi muud kui tänapäeval. Väga suur töö tehti 90-ndate lõpus seoses Kuressaare linnaatlase koostamisega.

Kuressaares on palju taastamisi tehtud, mis linnaruumis mõjuvad hästi.”