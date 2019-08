JUHTKIRI: Tehniline küsimus

Salme kooli näide on mitmes mõttes hirmutav. Koolidirektori amet on ajaloos kogukonna silmis üks auväärsemaid olnud. Hirmutav on see, et ühes kogukonnas on asjad nii sassis, et keegi ei julge või ei taha sinna tööle minna. Jääbki üle vaid inimene, kes on tegelikult vallavanemana-koolipidajana kaudselt juhtinud seda maja varemgi. Küllap oskabki tema neid õigeid kange ja hoobasid liigutada, kuid ikkagi on see hädatapp.