Kruiisituristid naudivad Saaremaa kaunist metsa

Selle tegevjuhi Katre Palmi sõnul on kohapeal inimene, kes tellib saabuvatele turistidele bussid ja giidid ning seejuures üritatakse võimalikult palju kasutada kohalike saarlaste teenuseid.

Ristluslaeva teekond algas Saksamaalt ning seetõttu moodustasid enamiku reisijatest sakslased, aga Katre Palmi sõnul oli inimesi ka näiteks Rumeeniast, USA-st ja Šveitsist. “Laev tuli Saaremaale Riiast, edasi sõidab see Tallinna ja seejärel Peterburgi. Üldiselt kruiisituristid väga armastavad Saaremaad, nii et võib loota, et kruiisikülaliste arv aina kasvab,” sõnas Palm.