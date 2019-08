KÜLALOOD: MTÜ saab külavanemana hakkama väga hästi

Juunikuust külavanema ametisse nimetatud MTÜ Sitme Ranna Selts esindab Ula, Talila, Kanissaare ja Pöide-Keskvere elanike huve. Paar aastat tagasi Sitme rannaala arendamiseks loodud seltsi tegevjuht Tiiu Vaher selgitas, et kuna üheski neljas külas polnud parasjagu tegutsevat külavanemat, siis tundus mõistlik hakata külasid majandama koos. Seltsi kolmeliikmeline juhatus seisab hea selle eest, et kõigi nelja küla mured ja ettepanekud kokku koguda. Leo Kirs paneb kirja Pöide-Keskvere ja Kanissaare mured, Aivo Trull hoiab silma peal Talila külal ja Aare Kaljurand Ula külal.

Sitme ranna seltsi koosolek, kus loomulikult arutatakse jätkuvalt ka Sitme rannaalaga seonduvat, läheb nüüd sujuvalt üle külakoosolekuks. Samad inimesed figureerivad ja igaüks neist on killuke külavanemat, kõik võivad öelda ja teha. “Ma usun, et see plaan meeldib absoluutselt kõigile ja töötab täiega,” lausus Tiiu Vaher. “Erinevus ühe külavanemaga on see, et me otsustame ju kõik koos.”

Tiiu ise nimetab end mulgiks, kes oma toimekamad aastad ettevõtjana saatis mööda Tartu–Elva teljel, kuid on nooruses elanud ka Saaremaal. Viimased 13 aastat on Tiiu toimetanud aga põhiliselt Ula külas, kus tema töökuse ja visaduse tulemusel sündis võsastunud Eitme talust tõeline kauni kodu tiitli nominent. Sitme seltsi liikmeid iseloomustas Vaher kui maru head seltskonda, kuhu on kokku juhtunud väga head inimesed.

Pöide teenuskeskuse juhataja Toomas Oll ütles, et MTÜ valimine külavanema kohustesse on uus olukord, ehkki mittetulundusühingu liikmed on ju kõik kogukonna teada-tuntud liikmed. Olli sõnul liigubki asi selles suunas, et üksikisikud ei taha enam ainuisikuliselt vastutust ja kohustusi võtta. Leiba külavanema aupaiste kellelegi lauale ei too, samas leidub alati neid, kes mitte millegagi rahul pole.

Kui vastutus ja kohustused langevad aga laiema seltskonna õlule, on see kindlasti hea variant. Muidugi ei aita ka kollektiivne juhtimine eesmärkidele lähemale jõuda siis, kui piirdutakse formaalsusega ja teotahtelised eestvedajad puuduvad. Ikka ja alati sõltub tulemus inimeste endi aktiivsusest ja valmisolekust midagi ära teha, rõhutas teenuskeskuse juht.

Toomas Oll rääkis, et viimasel kümnel aastal on elanike koostöö muutunud küla arendamisel järjest olulisemaks, alates suurvalla loomisest mõjutab kogukondlik toimetamine aga juba terve piirkonna edenemist. Pärast valdade liitmist võistlevad kõik Saaremaa piirkonnad üksteisega rohkem kui enne seda.

“Raha hulk pole suurenenud, pigem käib selle jaotamine teistmoodi ja kui kogukonna poolt ei tule mingit häält, siis ei ole ka seda vähest raha võimalik saada,” selgitas Pöide teenuskeskuse juht. Kui väikeses vallas sai nii mõnigi asi otsustatud vallavanemal nööbist võttes, siis nüüd asjad enam nii ei toimi.

Priit Lulla FOTO: SH

Kanissaare elanik Priit Lulla märkis, et MTÜ külavanemaks nimetamise taga on ikkagi külade demograafiline allakäik. Ula, Talila ja Pöide-Keskvere külas elab keskmiselt kaks püsielanikku, Kanissaares tuleb kokku seitse peret. Kui kahe elanikuga küla taotleb raha postkastide ehitamiseks, siis selline taotlus pingereas palju punkte ei kogu. Kui aga Sitme selts taotleb raha neljale külale postkastide ehitamiseks, on toetuse saamise tõenäosus suurem, selgitas Lulla. Teisalt tuleneb MTÜ astumine külavanema ametisse haldusreformist.

“Kui poleks tekkinud ühte suurt valda, siis oleks kohalik vald kohalike oludega paremini kursis ja poleks sellist MTÜ-juhtimist ka vaja.”

Sitme seltsi asutaja ja endine juhatuse liige, Saaremaa abivallavanem Jüri Linde väljendas usku, et seltskond, kes on Sitme randa ilusasti arendanud ja lautrikoha korras hoidnud, saab hakkama ka külavanema rollis. Kui inimesed aga uues rollis miskipärast enam ei klapi, siis võib ju soovi korral ka oma teed minna. “Kivisse pole miski raiutud,” sõnas abivallavanem.