Loomakasvatusteadlane: maatõugu veiste piimatoodang peab tõusma

“Minu meelest tuleks üks väike tõuge Lääne-Soome poolt anda ja ametnikud peaksid selleks loa andma,” rääkis loomakasvatusteadlane Olev Saveli juunikuus Upal peetud vissivõistluste ajal Saarte Häälega vesteldes.

Maatõugu lehmad annavad keskmiselt 4700–4800 kilogrammi piima, samal ajal kui Eesti keskmine piimatoodang tõuseb sel aastal 10 000 kiloni. Ka valguprotsendi osas on punast tõugu kari maatõust ette läinud. Madalatest tootmisnäitajatest tekkivat tühimikku võrreldes suure toodanguga tõugudega ei kompenseeri ka PRIA makstavad toetused. Teadlase hinnangul tugineb maatõugude pidamine praegu suuresti entusiasmile, sest madala piimatoodangu tõttu jääb tootjate sissetulek väikeseks. Mida aeg edasi, seda vähem maatõugu veised kellelegi majanduslikus plaanis huvi pakuvad ja kogu sektor jääb seetõttu vaid entusiastide õlule. “Ainult entusiasmist lehma pidada saab ainult entusiast,” selgitas Saveli.

Saveli soovitatud lääne-soome tõugu veiste pulle kasutati möödunud sajandil maatõugu karja tõuaretuses korduvalt, kuna selle tulemusena saadud beeži värvusega nudi veis Eesti karjakasvatajatele meeldis. Paraku lubab EL-i reeglitel põhinev tõuaretuse seadus ohustatud tõu puhul kasutada ainult puhasaretust ehk samasse tõugu kuuluvaid loomi. “2004. aastal tuli EL-ist reegel, et isegi sugulastõu järglased loetakse ristanditeks. Selle järgi tuli välja nii, et ühe soome pulli järglased, kes sündisid enne 1. maid, olid puhtatõulised, ja need, kes sündisid pärast, olid ristandid,” rääkis Saveli.

Praegu võib teist tõugu kasutada vaid eriprogrammi alusel, kui on sugulasaretuse suurenemise oht.

Nimekas maatõugu veiste kasvataja Liia Sooäär andis samuti mõista, et võõrast verd võiks karja pisut juurde lisada. Vissivõistlustel holsteini lehmi seirates märkis Liia, et holstein-friisi tõugu lehmadel on üle mõistuse ilus udar. “Kuidas saaks meie maakarja udarad ka nii ilusaks,” unistas Uustalu talu perenaine.

Eesti maaülikooli professor Haldja Viinalass ütles, et lehmade piimatoodang sõltub lisaks geneetikale ka söötmisest ja pidamistingimustest. Väikse toodangu peaks aga rahaliselt korvama tootearendusega. Euroopas ja mitmel pool maailmas püütakse kohalikele tõugudele lisaväärtust anda sellisel moel, et nende tõugude piimast või lihast tehakse spetsiifilisi tooteid.

Maatõugu veiste toodangu väärindamise võimaluste väljaselgitamisega hakkab sügisest tegelema MTÜ Innovatsiooniklaster MikrobioTaLo, kellele PRIA määras 799 975 euro suuruse toetuse. Saaremaalt osaleb projektis OÜ Saare Maakari (Siim ja Liia Sooäär).

Projekti raames on Eesti maaülikooli ja BioCC OÜ teadlaste eesmärgiks teha kindlaks eesti maatõu geneetiline profiil piima tootmise ja töötlemise seisukohast oluliste tunnuste ja piima tehnoloogiliste omaduste osas, et selle teabe baasilt arendada välja uudsed funktsionaalsed piimatooted, mida edaspidi hakatakse valmistama ainult maatõugu lehmade piimast. Praegu ei ole Eestis ühtki kohalikelt tõugudelt lisandväärtusega valmistatud nišitoodet piimast.