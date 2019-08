Johani spaa sajuveetrass suletud

Spaaettevõte tegi vallale taotluse trassi sulgemiseks 26. juulil, neli päeva pärast suurt kahju tekitanud üleujutust. Spaad haldava Johan GTJ AS-i juhatuse liige Johan Lõuk ütles, et soovib hoovist läbimineva trassi sulgemist nii kauaks, kuni on leitud lahendus kesklinna sajuvete paremaks ärajuhtimiseks. Olukord, kus Johani spaahotelli sisehoov on kesklinna sajuveemahuti, ei ole aktsepteeritav, märkis ta.