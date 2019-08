Digiregistratuur alustab ka Kuressaares

Kuressaare haigla ambulatoorse ravi ja diagnostikakliiniku vastutav õde Imbi Jäe sõnas, et digiregistratuur on praegu siiski veel katsetamisjärgus, aga kohe peaks selle päris toimima saama.

"Kohapeal olevate arstide graafik avaldatakse pikaajalisemalt, aga külalisarstidele on graafik avatud kuu aega ette, mitte rohkem. Siiski ei saa ka siis kõikide arstide juurde aegu broneerida, sest seal on mitmed erisused. Registratuuriga oleme püüdnud neid siduda juba kolm nädalat," rääkis Jäe.

Segadused võivad tekkida aegadega, kuivõrd protseduuri- ja vastuvõtuajad on erinevad. "Inimesed ei pruugi aru saada, et kui kopsuarsti juures on uneapnoega patsiendid, siis uneapnoe on eraldi arvestuses, sest nende patsientide vastuvõtt kestab tund aega, teistel patsientidel pool tundi," selgitas Jäe. Ka silmasüstidele ei saa tavapäraselt moel registreerida, neid on võimalik valida eraldi.

Jäe sõnul on digiregistratuuri juba palju uuritud, otsitud ja vaadatud. "Tihtipeale on need nooremad inimesed. Ma usun, et umbes kahe-kolme nädala pärast peaks see hakkama nii hästi toimima, et süsteem muutub kõigile arusaadavaks."