"Sõidukiiruse ületamine ning sõiduki juhtimine alkoholi tarvitanuna on põhilised raskete tagajärgedega liiklusõnnetuste soodustegurid. Paraku seadsid enda ja teisi ohtu mitmed nädala jooksul tabatud alkoholi tarvitanud sõidukijuhid," osutas Kuressaare menetlusgrupi juht Priit Sepp.

16. aprilli ennelõunal kontrolliti Salme alevikus sõiduki Toyota juhi joovet ning selgus, et 49aastasel mehel on piisavalt suur joove, et tema suhtes algatati kriminaalmenetlus.