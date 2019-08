Seadmesepad tõttavad appi friikartuliõlil liikuva buldooseriga

Taoliste seadmete rendi ja arendusega tegelevat ettevõtet looma innustas tegijaid peamiselt see, et kokku on saanud ettevõtlikud inimesed samast kogukonnast, tunnistas üks kolmest mehest, Tallinnast metsa sisse kolinud ettevõtja Jon Ender. Temaga koos on seadmesepad Tornimäe kirikuõpetaja Toivo Treima ja kohalik insener Hannes Kukk.

Hannes on aidanud aastaid ümbruskonna inimesi erinevate seadmete remondi ja arendamisega. "Lisaks on ta enda tarbeks teinud korda buldooseri, mille päästis vanarauaks minemisest, remontinud põllutehnikat ja ehitanud uusi seadmeid," rääkis Jon Ender.

Kolm aastat arendusi

Lisatõuke on Hannesele andnud see, et tööalane elu pole pakkunud piisavalt võimalusi uute tehnoloogiate loomiseks ja kasutamiseks. "Niimoodi on sündinud kolmeaastase arendustöö jooksul näiteks killustikumasin, mis kaalub 200 kg ja mida on mugav koduõues ise kasutada," kõneles Ender.

Sarnase tootlikkusega seadmed kaaluvad muidu tema sõnul 800 kg ja rohkemgi ning nende kasutamine on tunduvalt kulukam. Esimese kivipurustaja valmistas Hannes Kukk 12 aastat tagasi. Kolm aastat tagasi otsustas ta uue purustaja arendada, mis oleks samasuguse efektiivsuse ja vastupidavusega, kui on sama võimsusega tööstuslik seade, kuid neli korda kergem ning universaalsemate ja paindlikumate kasutusvõimalustega.

Just kivipurustaja vastu on huvi kõige suurem. See teenus on olnud käigus üle nädala ja mõned tööd on juba tehtud. "Tagasiside on väga positiivne ja selle järgi ma natuke täiustan teenust," tunnistas Hannes Kukk. "Lisan võimsama mootori ja konveierid materjali juhtimiseks."

Buldooseriteenusele oli rohkem nõudlust kevadel, kui tuli korda teha paari hektari suurune ala. "Taimeõlijääkide kogumiseks olen kasutanud vastavat pakkumist, mis tuli tuttavate kaudu," tähendas ta. "Seda koguneb paari nädalaga umbes 100 liitrit ja selle kasutamiseks mootorikütusena on olemas vajalikud filtrid ning elektrolüüsimeetod rasvhapete ja suhkrute eemaldamiseks, sest need tekitaksid mootoriõli riknemisel mittetäielikku põlemise."

Järgmiseks on meestel tulekul uue generatsiooni tuuleenergial põhinev lahendus kohtadele, kus elektriühenduse toomine on ebaotstarbekalt kallis või kus tasub ise lisaenergiat toota, rääkis Jon Ender. "Et saadaolevatel kodumajapidamiste tuulegeneraatoritel on mitmeid ebaefektiivsusi, siis tahame tuua tuuleenergiaseadmete tasuvuse 10 aastalt 4–5 aasta peale," selgitas ta. "Ühtlasi muudame tuuleenergiaseadmed hooldusvabaks ja pikaealiseks, et klient saaks rahulikult tasuta elektrit nautida."

Killustikumasinale plaanime juurde lisada liini kivide sisseviskamiseks ja killustiku eemalejuhtimiseks.” - Jon Ender

Ettevõtte põhiliseks tegevussuunaks ongi mehed ka Hannes Kuke sõnul kavandanud tuuleenergia kasutamise. "Mul on mitmeid ideesid, kuidas kaasaegseid teaduse ja tehnika võimalusi ära kasutades saame kõik endale oluliselt paremat elukvaliteeti võimaldada, tegemata selleks liigselt tööd," nentis ta. "Tahame vaadata, mis on meie inimeste mured, soovid ja unistused ning selle järgi võimalusel välja arendada sobivad seadmed."

Seadmeseppade tegevuse mõte on tema sõnul, kasutades olemasolevaid vahendeid, hankida ressurssi tootearenduseks ja põhitegevuse käivitamiseks. "Olen eelistanud kõikide tegevuste rahastamisel vajalikud vahendid teenida ning toetusi ja laene me võimalusel väldime," märkis Kukk.

Erinevate seadmete väljarentimise kasuks otsustasid nad seepärast, et ka teised saaksid oma töö väikese vaevaga tehtud. Killustikumasinaga saab ära paigutada teekatteks või vundamenti vanad ahjutellised või ülejäänud aia- ja põllukivid.

Buldooseriga aga kiiremini kui tavalise kopaga luua endale sobivaid pinnavorme. "Buldooser kasutab kütusena peamiselt kohalikest söögikohtadest pärit friikartuliõli, mida pole vaja jäätmejaama vedada ja ühtlasi on nii vaja vähem naftat maa seest pumbata," kõneles Ender.

Abivahendeid jagub

Renditavate seadmete hulgas on ka survepesur, millega saab näiteks sammaldunud katuse puhtaks. Abivahendeid leidub ka mördi tegemiseks ning nii puude lõikumiseks kui nende vedamiseks. Klient saab seejuures seadmetele Enderi sõnul nii ise Tornimäele järele tulla kui need enda juurde tellida.

Erinevate seadmete puhul on hinnad seadmeseppade juures 8 eurost kuni 150 euroni. Odavaim rent on segumasinal ja kõige kopsakama hinnaga lubab kõik siledaks lükata friikartuliõlist toorest jõudu ammutav buldooser.