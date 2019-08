JUHTKIRI: Mõnikümmend aastat hiljem

Praegused noored on möödunud sajandi 80. aastate lõpu ja 90ndate alguse tähendusrikastest augustisündmustest üksnes lugenud, fotosid või dokumentaalkaadreid näinud, ehk ka oma pereliikmete meenutusi kuulnud. Samas on neil, kes seda aega mäletavad, ilmselt eredalt meeles see, kus, kuidas ja kellega koos sai Balti ketis seistud. Või kuidas läbi kolme riigi kulgevat inimketti sai teleekraani vahendusel vaadatud ja ise seal seista soovitud. Ning milline ülev tunne täitis hinge kaks aastat hiljem, kui sai teatavaks: Eesti on taas iseseisev vabariik.