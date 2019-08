JUHTKIRI: Rannakülade romantika

See, et küladesse jääb saabuvaks karmiks ajaks vaid käputäis püsielanikke, on paratamatus. Olgu loodus kui kaunis tahes – kui kohapeal ikka tööd pole, siis "püsikuks" hakata ei saa. Pelgalt kalapüügist ja aialapil kasvanust ju ära ei ela. Eluks on muudki tarvis kui ainult seda, mis ise püütud ja kasvatatud.