21. august 1991 laeva Georg Ots pardal

Väike kartus jääb hinge alatiseks

See kõik oleks olnud nagu alles eile ja ometi on sellest juba nii palju aastaid. Olin riigipöörde ajal Rootsis. Mäletan, et üks rootslasest tuttav kuulis raadiost, et Eesti on vaba, jooksis nuttes minu juurde, kallistas ja teatas sellest uudisest. Mäletan, et ma ei tundnud mitte midagi. Ma lihtsalt ei uskunud. Või õigupoolest uskusin küll, aga ei julgenud uskuda, et nii see jääbki.

Nägin rootslase hämmingut, kui ta nägi, et ma justkui ei rõõmustagi, ja ütlesin talle, et ma ei julge enne sellesse uskuda, kui oleme kümme aastat vabad olnud.

Nüüd on sellest varsti juba kolm korda rohkem aega möödas ja enam pole kahtlust, et Eesti on vaba. Ometi on ja jääb mulle alatiseks väike kartus hinge. Et nad tulevad jälle ja võtavad meilt meie riigi. Et meie oma poliitikud teevad mingi lolluse, mille tõttu me oma riigi uuesti kaotame. Ma arvan, et see hirm on mulle emapiimaga kaasa antud ja sellest vabaneda polegi võimalik.

Õnneks nooremad põlvkonnad niimoodi ei karda ja kuigi öeldakse, et minevikku tuleb mäletada, on mul isegi hea meel, et nii paljud noored demokraatiat ja vabadust nii iseenesestmõistetavaks peavad, et nad isegi ei tule selle peale, et keegi selle vabaduse neilt uuesti ära võtta võiks. Hirm ei ole kõige parem kaaslane, parem siis juba rõõmustada selle vabaduse üle täiel rinnal.

