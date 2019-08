Tagaranna – arhailine elulaad vahelduseks moodsale rutule

Tagarannas, kus suvel naudib kaunist loodust sadakond inimest, jääb talveks paigale 6–7 suitsu. Eelkõige hoiab inimesed maalt eemal töökohtade puudus, pealegi on paljud ametid sedavõrd linnakesksed, et nendega polegi võimalik maakohas tegeleda. Elu on ikka seal, kus leidub tasuvaid töökohti. Sünnist saati Tagarannaga seotud Euroopa Inimõiguste Kohtu kohtunik Julia Laffranque ei saaks ealeski pidada kohtuistungeid Tagarannas.

Tagaranna suvekodu omanik, endine regionaalminister Jaan Õunapuu toob välja, et üks asi on elada mere ääres suviste päikeseliste päevadega ja teine asi külmal, pimedal ja tormisel ajal. Õunapuu käib vahetult kalda ääres asuvas Tagaranna kodus üle 10 korra aastas ja teab, millest räägib. Kui ikka tuul põhjast või kirdest puhub, siis nina väga välja pista ei taha, ehkki selliselgi ilmal ei puudu oma võlu.

Merelkäigud sisustavad terve päeva

Mõistagi trotsivad kõledat aastaaega küla alalised elanikud, ent kellel töö vähegi võimaldab, üritab Tagarannas veeta pea kogu suve. Ka siis, kui suvi on sajune ja tuuline. Jaan Õunapuu ise on Tagarannas viibinud järjepanu kolm kuud, ilma et oleks kordagi Tartus pere juures käinud. "Siin on teha nii palju, kui sa käid merel, on su päev absoluutselt sisustatud," kinnitab Õunapuu.

Hommikul tood merest võrgud ja siis hakkad kalu võrgust välja võtma, rookima ja soolama. Aeg kaob märkamatult ja kui kalad lõpuks suitsuahju jõuavad, ongi õhtu käes. Arhailine elulaad osutub modernse riigi rutakusele väga maandavaks vahelduseks.

Jaan Õunapuu tunneb rõõmu, et viimastel aastatel on Tagarannas hoo sisse saanud ühistegevus. Enne jaanipäeva peeti talguid ja juulis korraldati väga hästi õnnestunud kirjandusfestival.

SÜDASUVINE: Jaan Õunapuu tunneb rõõmu juulikuu päikesest, kuid talle meeldib ka tormine Tagaranna. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Külasadamas seisab kai ääres kümmekond paati, ent paraku ei saa öelda, et sadama arendamisega seonduv ainult naeratuse näole tooks. Pikaleveninud kohtuvaidlus PRIA toetuse kasutamistingimuste võimaliku rikkumise üle paneb küsima, kas maaelu toetamine peab olema ülereguleeritud. Õunapuu sõnul võib kompromissitu bürokraatia maaelu toetuste kasutamissoovi sootuks hävitada. "Annaks jumal, et selliseid julgeid inimesi rohkem oleks, aga see näide kohtuskäimisega ehmatab kohalikud inimesed veelgi rohkem ära."

Viimased kolm-neli aastat on Tagaranna elanikele pakkunud väikest teenistust suitsukala müük. Külainimesed panevad sildid tee äärde ja müüvad suitsulesta. Turistid ostavad meelsasti. Sakslased, venelased, lätlased ja leedulased on põhilised, kes kala järele küsivad. Õunapuu leiab, et riik peaks lubama kohalikel rohkem kala püüda.

Võrgumehed ei ole kalavarude ohustajad