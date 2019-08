Suurperede lastele koguti üle 3000 koolitarbe

Kampaaniale on igal aastal õla alla pannud ka Lions-klubi, tänu kellele saavad Saaremaa lasterikaste perede lapsed sel aastal 15 koolikotti. Singi sõnul on inimesed aastate jooksul üha rohkem annetama hakanud, kuigi tänavu oli annetusi mõnevõrra vähem kui mullu. “Võib-olla mõjutas ka see, et sel aastal toimus kampaania nädal aega hiljem kui eelmistel aastatel,” sõnas Sink.