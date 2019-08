Enamik koole alustab õppeaastat 2. septembril

Eelmisel nädalal tulnud teate kohaselt otsustas Kuressaare gümnaasium 2. septembri kasuks, kuna 1. september on pühapäev ning see omakorda tekitaks probleeme õpetajate tööletulemisega ja kooliaasta päevade arvuga. Maakoolides on probleemiks ka bussiliiklus, mille nädalavahetuse graafikud on hõredamad.