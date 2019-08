Pakendikogumise võiks siduda korraldatud jäätmeveoga

"Pakendikonteinerite kiire ületäitumine näitab seda, et inimesed koguvad järjest enam pakendijäätmeid eraldi. See on väga hea, kuid kahjuks ei suuda praegune pakendite kogumissüsteem neid pakendijäätmeid vastu võtta," tõdes Katrin Koppel .

Kõige parem ülevaade oma konteinerite täitumisest on kindlasti pakendiorganisatsioonidel endil, sest nende palgatud autojuhid näevad ju konteinereid tühjendama minnes, kas need on ületäitunud või mitte. "Võiks eeldada, et kohta, kus pakendikonteinerid on korduvalt ületäitunud, toob pakendiorganisatsioon omal algatusel lisakonteineri või korraldab sagedasema tühjenduse. Kahjuks see nii ei ole. Oleme sunnitud ettekirjutustega tagant utsitama, et ületäitunud konteinerid saaks tühjendatud," nentis Koppel.