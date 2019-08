Memento liikmed: minevikku ei tohi unustada!

Kui mõelda sellele, et need, kes on küüditatud olnud ja kodumaalt kaugel sündinud – minu vennaski sündis 1953. aastal Siberis –, adume, kui lähedalt see teema meid kõiki puudutab. See on tohutult oluline, et meil on inimesed, kes mäletavad neid aegu. On ju tähtis teada, kuidas ja miks see kõik juhtus. Peab ju ka põhjendusi teadma.

Õnneks aga on küüditatutest alles veel nii paljud, kes suudavad ja tahavad neist aegadest rääkida. Ja neid tuleb kuulata." - Silvi Teesalu

Minu kooliajal, mis jäi nõukogude aega, ei räägitud ju küüditamise kohta midagi. Inimesed peavad aga teadma, noored peavad teadma, et need asjad kunagi ei korduks. Me peame olema oma Eesti ja eestluse eest väljas. Peame hindama seda, mis meil on head, ja üksteisega hästi läbi saama. Saame ju häid asju teha üheskoos.

Minu ema ja isa olid mõlemad Siberis üle üheksa aasta, isa sellest viis aastat GULAG-is. Mina kasvasin üles peres, kus valitses sõbralik õhkkond, me peres ei olnud kunagi riidu. Mu vanemad teadsid, mis on tõeline mure, tõeline häda, ega kulutanud ennast tühistele asjadele. See on oluline.

Pärast rohkem kui 35 aastat Tallinnas tulin Saaremaale tagasi ja olen siin juba viiendat aastat. Memento ühenduse juurde sattusin tänu Rein Välile, kes mind Mementosse kutsus – ju ta oli tähele pannud, et olen aktiivse ellusuhtumisega inimene.