PIRET PUUSEPP "Leskede kadunud maailm" – humoorikas, salapärane ja intrigeeriv

Kevadine reedeõhtu. Ühes väikeses Eestimaa paigas liiguvad massid hämarduvas valguses Salme rahvamaja poole. Otsida tuleb kohta, kuhu saaks veel paigutada oma auto. Õues ja majas sees käib mõnus inimestevaheline sumin. Õhus on ootust, põnevust, kaasaelamist. Tunnen samuti ootust, aga sellepärast, et sama näidendit mängitakse ka Ugala teatris. Peaosades Eesti teatri primadonnad ning tükk on saanud kiitust.