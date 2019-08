Pika tänava elanikud pääsesid loigupõrgust

Nädal tagasi sai uuendatud Pika tänava lõik asfaldi alla, eile hommikul korraldas Kuressaare Veevärk sümboolsed ristsed ehk tänava ohtra veega kastmise. Ristimisvesi kadus kanalisatsiooni niisama nobedasti nagu leilisähmak kuumale kerisele, mistõttu vaderid ehk siis ehitajad ning vallaametnikud said kergendunult hingata – tehtud.

Ta kinnitas, et pärast tänava asfalteerimist pole vihmasabinate ajal teeservadesse enam lompe tekkinud ja sajuvesi voolab korralikult kanalisatsiooni. Tööde lõpulejõudmine rõõmustab Paod aga ka selle pärast, et nüüd on tänavalt kadunud ka ehitusaegne tülikas tolm.