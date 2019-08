Riik loob Kaarmise-Jõempa looduskaitseala

Kaitseala tsoneeringut ja kaitsekorda on keskkonnaameti hinnangul vaja muuta selleks, et tagada paremini haruldaste liikide ja looduskoosluste kaitset ning täita Eesti rahvusvahelisi kohustusi looduskaitse vallas.

"Viimastel aastatel on riigi tavapärane praktika hoiualasid kaitsealadeks ümber tsoneerida, et keskkonnaametil tekiks kontroll raiete üle ja loodusväärtuste säilimine oleks tagatud," ütles Saaremaa vallavalitsuse keskkonnaosakonna juhataja Bert Holm. Ta lisas, et looduskaitseala moodustamise peamine eesmärk on tagada väärtuslike Natura elupaigatüüpide säilimine, selleks on aga vaja seada metsamajandamisele piirangud.