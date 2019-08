Saaremaa toidutootja Eesti edukaim

Saarek Productions AS tegeleb metsamarjade sisseostmise, töötlemise ja müügiga ning marjalisandite ja täidiste tootmisega. Fotol mustikad.

Eesti edukamate toidutootjate edetabelis on Saaremaa tootjaid kokku üheksa. Kogu Eesti tootjad edukuse alusel edetabelisse sättinud Äripäev on esikohale paigutanud metsamarjade sisseostmise, töötlemise ja müügiga ning marjalisandite ja täidiste tootmisega tegeleva ja Saaremaal registreeritud Saarek Productions AS-i, mille omanik on Toivo Alt. Ettevõtte käive oli 2018. aastal 15 miljonit eurot, ärikasum aga 2,7 miljonit eurot.