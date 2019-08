Saarte jahimehed osalevad kurtumustõve ennetustöös

Põhiliselt Põhja-Ameerikas levinud kurtumustõve ehk CWD (ingl k Chronic Wasting Disease in cervids) esimene juhtum Euroopas tuvastati 2016. aastal Norras ühel põhjapõdral. Pärast seda käivitati viies Euroopa riigis, sh Soomes ja Eestis kurtumushaiguse kolmeaastane seireprogramm. Programm on kohustuslik riikidele, kus on olemas looduslik hirvlaste populatsioon.