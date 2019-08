Ott Tänak on lõpetamas prantslaste ajastut

Alates 2004. aastast on autoralli MM-sarja valitsenud prantslased ning kui enne eelnimetatud aastat oli prantsuse piloot võitnud vaid ühe MM-tiitli, siis viimased 15 aastat on autoralli maailma valitsenud duo Sébastien Loeb (9) ja Sébastien Ogier (6).

Miks on Sébastienid nii kaua domineerinud? Osa on väitnud, et Loebi ja Ogier´ edu taga on see, et need mehed on saanud sõita alati parimate autodega, kuid ma julgen sellele vastu vaielda. Tõesti, vahemikus 2003–2012 võitis maailma üks parimaid tootjaid Citroën kaheksa tootjate tiitlit ning sealt edasi 2013–2016 neli tiitlit VW. M-Sporti Fordi meeskonna 2017. aasta tootjate MM-tiitel liigitub aga samasuguse ime alla nagu Inglismaa jalgpalliliiga 2015–16 hooaja võit Leicester City poolt.

Oskus autot arendada

Selle "ime" peaarhitekt oli ei keegi muu kui Sébastien Ogier, kes tõi meeskonda oma teadmised ja oskuse autot arendada. Koostöös Ott Tänakuga, kes oli seda autot aidanud algusest arendada, said nad auto nii heaks, et see on tänasel päeval parem kui tema praeguse tööandja Citroën´i võistlusauto.

Tänavu palkas Hyundai meeskond Loebi oma ridadesse just selleks, et saada kogenud piloodilt tagasisidet, kuidas nende autot paremaks saada. Seega on lisaks headele autodele olnud Loebi ja Ogier´ puhul alati tegemist pilootidega, kes oskavad autot arendada, seadistada ning nõuda meeskonnalt sarnast pühendumist.

Lisaks eelpool mainitule on nimekatele prantslastele edu toonud suur eeltöö rallideks ning stabiilsus rallisid lõpetada ja loomulikult võita.

Üheksa hooaja jooksul, mil Loeb meistriks krooniti, osales ta 126 MM-rallil, millest ei jõudnud finišisse 12 korral, ja nendest startidest võitis ta 72. Ogier´ vastavad näitajad kuue MM-tiitli puhul on olnud 78 rallit, nelja korral 0 punkti saamine ja 37 võitu.

Tänavuse hooaja vaieldamatult kõige kiirem võistluspaar on olnud Ott Tänak - Martin Järveoja ja seda ükskõik, millise nurga alt vaadates. Seis võiks veelgi domineerivam olla, kui eestlaste võistlusauto Toyota Yaris WRC poleks meie mehi paaril korral heas seisus alt vedanud.

Enne septembri keskel eesootavat Türgi rallit on Tänakul ja Järveojal ette näidata kümnest sõidetud rallist viis võitu ning katsevõite – mida on võetud 32 MM-rallit järjest vähemalt üks ralli kohta – on selle hooajaga kogunenud juba 59. Kusjuures uue generatsiooni autodega, millega tuldi MM-radadele 2017. aasta algusest, on just Tänak võtnud kõige rohkem MM-rallide võite – 11.

Tänakul piisaks meistriks tulekuks viimasel neljal rallil teiseks jäämisest nii üldarvestuses kui ka punktikatsetel.”

Tänak ja Järveoja on juba viimastel hooaegadel ning eriti tänavu tõestanud, et nad on MM-tiitli võitmiseks valmis. Kui möödunud aastal tehti küll vinge lõpuspurt, ent oldi sunnitud ikka piirduma MM-arvestuse kolmanda kohaga, siis nüüd on seis märksa parem.