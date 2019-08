Kuressaare korterihinnad lähenevad Tallinna omadele

Kuressaare südalinnas Lasteaia tänaval mahatõmmatud ja uuesti üles ehitatud Villa Meissner on üks näide, kuis uhiuued korterid leiavad ostja juba enne seda, kui maja valmis. Hoone omanik ja arendaja Arens Ehitustööd OÜ juhatuse esimees Mart Loik tõdes, et kolm korterit kaheksast on müüdud – ühes elab pererahvas juba seeski –, ülejäänud on veel saadaval.

Huvi uute korterite vastu on sedavõrd suur, et arendaja otsustas samale hoovile teisegi maja ehitada. "Vundament on valmis ja plaanime selle talvega ta valmis teha," lausus Loik.

Eksklusiivsem toode

"Selle (juba valmis maja – toim) vastu on väga suur huvi inimestel, aga eks ta on natuke eksklusiivsem toode, mille müügiperiood pikem," kõneles ta, lisades, et tegemist ongi kallima hinnaklassi tootega. Korterite hinnad ses majas varieeruvad 86 000 eurost 158 000 euroni.

LVM Kinnisvara juhatuse liige Ingmar Saksing nentis, et turu pea olematu tehingumahtude languse ja hindade tõusu taustal on Kuressaare, üldisemalt aga kogu Saaremaa korteriturg kõige stabiilsem osa kohalikust kinnisvaraturust. Ta märkis, et võrreldes eelmise aasta esimese kuue kuuga tehti sel aastal üsna sama arv tehinguid. Kui mullu oli tehinguid 113, siis tänavu 112.

Samal ajal tõusis korterite ruutmeetri keskmine hind Saaremaal ligi 9% ehk 667 eurolt 732 euroni. Ka keskmise korteri hind tõusis saarel ligi 39 000 eurolt veidi enam kui 42 000 euroni ehk ligi 8%.

Saksingu sõnul on hindade tõus tingitud ostjate soovist osta uusi või väga heas korras Kuressaare linnakortereid. "See soov peegeldub nii ostjate päringutes kui ka tehingustatistikas," tähendas ta. "Näiteks kui eelmise aasta esimese kuue kuu kõrgeima hinnaga tehing tehti hinnaga 120 000 eurot, siis selle aasta samal perioodil hinnaga 164 500 eurot."

Villa Meissner FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl

Kõneldes Kuressaare korteritest, tõi Domus Kinnisvara maakler Jüri Aljas välja, et linnakorterite keskmine hind oli tänavu esimesel poolaastal 970 €/m². See jääb vaid 600 euroga alla Mustamäe keskmisele ruutmeetri hinnale.

Muutus võrreldes mulluse sama perioodiga oli 13% ning tekkinud on see just tänu uute korterite müügile. Tänavu on ca 17% korteri ostu-müügitehingutest tehtud uute korteritega.

Samuti on hinnatõusu mõjutanud müügis olevate korterite kesine valik, mis võimaldab müüjail kõrgemat hinda küsida. "Kui varem võis Kuressaares täheldada hinnaerinevusi elamurajoonide vahel, siis nüüd määrab hinna mitte enam maja asukoht, vaid korteri seisukord," nentis Aljas. See tähendab, et varem vähemhinnatud piirkondades asuvad korterid on nüüd samas hinnaklassis enamhinnatud piirkondades asuvate korteritega.

Hinnad hüplikud

Erandiks on kesklinna ja lossipargi ümbruse piirkond. "Kuid väga hea korteri eest, mida ostja on kaua oodanud, ollakse kohati valmis maksma turuhinnast kõrgemat hinda," kinnitas Aljas.

Domus Kinnisvara maakleri hinnangul iseloomustab siiski üsna väikese tehingute arvuga Kuressaare turgu (tänavu 71 korteritehingut) hüplikkus – tehingute arv ja keskmine hind kõigub kuude lõikes palju.

Tehingute hind oli madalaim veebruaris (799 €/m²) ja kõrgeim juunis (1143 €/m²), mil müüdi vaid kaheksa korterit. Samas ulatus ühe müüdud korteri ruutmeetri hind 2174 euroni.