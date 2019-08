Saaremaa talupidajate liit tähistab juubelit

30. sünnipäeva tähistamise teeb eriliseks ka see, et sündmus kulmineerub koosistumisega kaunis rannas ühise peolaua taga. Lisaks saarlastest tippkokkadele Sander Väärtile ja Risto Laanetile valmistab roogasid ka 16 külaliskokka Norrast.

Rahvusvahelise liikumise Slow Food (Aeglane Toit) Saaremaa ühenduse eestvedaja Alar Allas ütles, et initsiatiivi näitasid norralased, kes soovisid tutvuda Eestis just Saaremaa toidukultuuriga ning siinsete talunike ja toiduvalmistajatega.

Saaremaa talupidajate liidu juhatuse esimees Jaan Kiider märkis, et sellisel moel pole saare talunikud oma ühenduse sünnipäeva veel tähistanud. "Aktiivseid liikmeid on meil 45. Hõisata pole küll millegi üle, aga saame hakkama," kinnitas Kiider.

"Tänavune aasta on põllupidajaile ja loomakasvatajatele siiani üsna meeltmööda olnud, teraviljasaagid on mullusest paremad, hea saagi üle rõõmustavad kartulikasvatajad. Loomakasvatajatel on talvine sööt varutud. Teraviljakasvatajad on alustanud taliviljade külviga. Loodan, et nii talunikud kui ka kõik huvilised leiavad reedel ja laupäeval aega meie tegemistega tutvuda," rääkis talunike juht.