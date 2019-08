Pritsumehed tahavad lõhutud peotelgi eest kompensatsiooni

Pihtla vabatahtlik pritsumees Rain Metsmaker ütles, et politsei on vandaalitsejad tuvastanud ja tegu on alaealistega, kuid täpsem info tal esialgu puudub. “Tahame, et meie telk oleks taas terve, kuidas ja kui palju see maksma läheb, ei oska ma täna öelda,” lausus ta, lisades, et telk maksis 700 eurot.