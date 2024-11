Ott Tänak sõitis Jaapani ralli 17. katsel välja ja katkestas

Tänak selgitas DirtFishile, mis viis tema kriitilise veani: "Ma ei oodanud, et see kurv võiks libe olla. Kuid kuidagi kohe, kui kurvi sisenesime, kaotasime kontrolli. Auto oli juba liiga kaugel teelt väljas, et seda päästa."

"See oli korralik katastroof," hindas Tänak oma avariid. "Ausalt öeldes pole teisi sõnu, seda on raske kirjeldada. Tegelikult on see täielik käkk. Seda poleks tohtinud kunagi juhtuda,” lisas ta intervjuul DirtFishile.