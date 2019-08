Sünnitusmajade toetusfond tänas lahkeid annetajaid

"Pärast nõukaaega on vastsündinute suremus vähenenud neli korda, ent ikkagi on neid lapsi, kes pärast sündimist abi vajavad, väga palju," tõdes fondi tegevjuht Raili Friedemann.

Seda, et valitakse välja üks piirkond, mille jaoks raha koguda, pole toetusfondis Friedemanni sõnul varem tehtud. Ta tunnistas, et ei olnud alguses sugugi kindel, kas raha ikka kokku saab. "Tänu tugevale tööle, tahtejõule ja ühtehoidvatele Saaremaa inimestele siiski sai," lausus Friedemann, lisades, et on väga tänulik kõigile annetajatele, toetajatele ja vabatahtlikele.

"Saarte puhul räägitakse tihti teenuste kättesaadavuse vajalikkusest," ütles SA Kuressaare Haigla juhatuse liige Märt Kõlli. "Saarelisus tähendab ka seda, et suurtest keskustest kaugel asuvates ja veidi ebakindlate transpordiühendustega kohtades peaks meditsiinitehnoloogiaga varustatus olema parem kui ehk seal, kus need ühendused on lihtsamad. Seepärast on meil sellise seadme üle, mis on meie kõige pisematele ilmakodanikele kriisihetkel toeks, väga hea meel."

Kõlli sõnul rõõmustab teda seegi, et fond soetas 31 378 eurot maksnud aparaadi üksnes annetusraha eest ega vajanud selleks näiteks omavalitsuse abi.

Lastearst Ülle Käsk leidis, et kuigi uue aparaadi kohta kasutatakse sõna "elustamislaud", tuleks aparaati nimetada pigem vastsündinu abistamislauaks. "Abistamiseks on see kompaktne ja väike aparaat ideaalne," leidis ta.

Tänuplaat toetajate nimedega

Raha Kuressaare haigla heaks koguti nii annetuskastide kui ka annetustelefoni abiga. Samuti sai kampaania raames teha ülekandeid fondi kontole.

Suuremate toetajate nimesid võib lugeda metallplaadilt, mis eile haigla sünnitusosakonna seinale kinnitati: Unibox OÜ; Woodpeckers OÜ; Saaremaa Võrkpalliklubi MTÜ; Saaremaa Rotary Klubi; Lions Club Kuressaare; Klotoid OÜ; Raadio Kadi ja Saarte Hääl; at, Design & Print Atelier ja fotograaf Valmar Voolaid.

Friedemanni andmeil oli toetajaid lausa poole tuhande ringis, neist osa sai eile fondilt tänukirja ja lilled. Vabatahtlike seast, kes kampaanias kaasa lõid, pälvisid tänusõnu nimeliselt Kaili Adamson, Triin ja Hannes Sepp, Marit Berendson, Katrin Sagur, Adam Tamjärv, Keili Tees ja Liina Tamm.

Raili Friedemann avaldas, et fondi püsiannetajaks hakanud GOSPA annab igalt lastemenüüst valitud toidult 10 senti Kuressaare haigla toetuseks. Eilseks oli sel moel kogunenud juba 600 eurot.

Mais sai Kuressaare haigla kätte Eestimaa sünnitusmajade toetusfondi abiga soetatud kardiotokograafia ehk KTG-aparaadi loote seisundi jälgimiseks. Juuni algul laskis fond Kuressaare haiglas läbi viia vastsündinute elustamiskoolituse, milleks oli kaasa toodud spetsiaalne simulaatornukk.

Miks on Raili Friedemann koos Eestimaa sünnitusmajade toetusfondiga oma südameasjaks võtnud just Kuressaare haigla aitamise?

"Mu oma laps sündis kaks aastat tagasi Kuressaare haiglas," põhjendas Friedemann, kes on ise pärit mandrilt ja ka elab seal. Oma lapse ilmaletoomiseks valis ta aga just Kuressaare haigla.

"See väike haigla vaikses Kuressaares oma suurepärase meeskonnaga on sünnitamiseks väga hea koht," leiab Friedemann.

Fond ootab jätkuvalt annetusi

"Kuna mu lapsel oli sündides aga hapnikupuudus, vajas ta kohe abi," rääkis Friedemann, kelle beebi viidi kopteriga Kuressaarest Tallinna haiglasse. "Praegu on temaga väga hästi – tänu mõlema haigla professionaalsele personalile ja väga headele aparaatidele."