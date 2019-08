Purjelaeva Russ meeskond Bellingshauseni radadel

Kui Eestist korraldati purjelaeva Admiral Bellingshauseni ekspeditsioon valgele mandrile, siis samalaadse meresõidu teevad ka inimesed Peterburist. Antarktika ekspeditsiooni peakorraldaja on ANO "Peterburi merendusklassid".

F. G. Bellingshauseni ja M. P. Lazarevi Antarktika avastamise 200. aastapäeva puhul kordab Peterburi purjejahtide ekspeditsioon avastajate teekonda nii marsruudi kui ka kuupäevade osas. Reis algas Kroonlinnast 16. juulil 2019 ja saabumine Antarktikasse Bellingshauseni jaama on kavandatud 20. jaanuariks 2020 – see tähendab ajaloolistel kuupäevadel, täpselt 200 aastat hiljem. Selle sõidu esimesel etapil osales ka purjelaev Russ. Tagasiteel Kopenhaagenist külastasid nad Saaremaad, Bellingshauseni sünnisaart.

Külalistega käidi nii Pilgusel kui ka Lahetagusel, mis on mõlemad admiraliga seotud kohad. Külalised Peterburist ja Kroonlinnast olid õnnelikud, et said suure meresõitja varasemast elu-olust selgema ettekujutuse. Lisaks käidi giid Ülo Roosi juhtimisel ka Kihelkonnal, Lümandas, Tehumardil ja Kaali järve ääres.