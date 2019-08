Tänavaküsitlus: mälestused esimesest koolipäevast

Liia Raun Lümandast:

eas ikka – on teatud aegu, kus tuleb iseendaga võidelda, ja neidki, kus pead teiste ees end tõestama. Minu meelest on kooliaeg aga üks tore aeg. Kas praegused lapsed ka tahavad kooli minna – mulle tundub, et poosetamist "mina küll ei taha kooli minna" on praegu ehk rohkem, aga arvan, et laste silmad ei säraks, kui nad hea meelega koolis ei käiks.