Raivo Hein: pensionireform on kõige otsesem tee vaesuseni

Suurem osa inimestest ei hakka kunagi investeerima, vaid võimalusel laristavad oma raha hetkemurede lahendamiseks. See aga just ongi valitsuse läbimõeldud ja pikaajaline plaan – luua olud, mis paneks valijaid tulevikus toetama praegusi võimuerakondi.

Tulevikus, kui inimesed on eakad, lähevad nad nõudma ülalpidamist valitsuselt. Siis on valitsusel jällegi väga hea populistlikult lubada neile pensionitõusu. See ongi valitsuses olevate populistide, eriti Isamaa taktika.

Praegune pensionireform on kõige otsesem tee vaesuseni ja seda juhib Isamaa. Lugedes Helir-Valdor Seederi emotsionaalseid, faktidele mittetoetuvaid seisukohti, teeb see kurvaks. Nende inimeste jaoks on tähtis võimul olla ja võimule saab vaid inimestele midagi lubades. Seeder lubab inimestele, et nad võivad oma viis või kümme tuhat eurot välja võtta.

Seda, et inimesed tõesti võtavad oma raha pensionisambast välja ja hakkavad seda ise edukalt investeerima, ma ei usu. See ei ole lihtsalt võimalik. Kui see oleks võimalik, siis inimesed oleksid jõukad. Enamik inimesi paraku jõukad ei ole.

Tavaline inimene võtab raha välja

Pigem on nii, et inimesed pagevad, kuuldes müütilist sõna "investeerima". Nad ei oska sellest midagi arvata, kuna ei ole kunagi rahamahutamisega tegelenud. Seepärast ongi meil nii palju inimesi, kes elavad palgapäevast palgapäevani.

Inimesed pole kunagi pidanud tähtsaks oma finantstulevikku kindlustada, sest see on keeruline, nõuab distsipliini, nõuab aastakümneid. Ei suudeta kaalulangetamiseks kuu aegagi dieeti pidada, meie siin räägime aga aastakümnete pikkusest investeerimisest. Sellest, et panna iga kuu oma sissetulekust natukene kõrvale, säästa ja investeerida.

Tavaline inimene võtab pensionisambast loomulikult raha välja ja lahendab oma hetkemure, mis iganes see ka poleks.

Hiljuti tsiteeris Postimees Bigbanki omanikku ja erakonna Isamaa suurtoetajat Parvel Pruunsilda, kellelt küsiti, kas ta ei karda, et inimesed võtavad pensioniraha mõtlematult välja ja kasutavad seda jooksvate kulutuste katteks tuleviku arvelt.

Paremaks tegemine seisneks selles, millega riik eelmise aasta lõpus alustas – lasta fondid vabaks ehk lasta vabalt otsustada, kuhu vara investeerida ja kui suure riskiga seda investeerida.”

"Aga ma küsin vastu, mida tähendab tuleviku arvelt," kostis seepeale Parvel. "Oletame, et meil on noor pere, kel on 2–3 last. Praegu on kooliasjade ostmise aeg. Lapsed tahavad kooliasju, minu poolest ka nutitelefoni, et olla teistega võrdsed, et mitte sattuda koolis põlu alla. Ja siis mõtleb lapsevanem korraga oma tulevikule, II pensionisambale? Pereema või pereisa ei tohiks niimoodi isegi mõelda! Tema tulevik ongi tema lapsed ja pere! Sinna panustab ta oma viimsegi sendi!"