Madli-Maria Naulainen: digistame ära?

Minu silmis toob aga jagamine alati kaasa parema õpipraktika. Kui õpilane on targem ja osavam ning oskab neid teadmisi ja vilumusi kasutada ka väljaspool kooli, siis mulle kui õpetajale on see kõige parem tasu.

Loo pealkiri "Digistame ära?" pärineb mõne aasta eest toimunud õpilaskonkursi vahvast nimest, mis meenutab Viplalat, kes oma tinistamisoskust läbi mitmete värvikate seikluste lihvima pidi, et lõpuks kõik hästi välja tuleks.

See võtab üsna tabavalt kokku ka meie koolide hetkeseisu: digistame hoogsalt, ehkki ei pruugi täna veel neid kõige paremaid digistamisnõkse osata. Katsetame ja otsime, et see parim viis leida, oma oskusi lihvida ning hea ja mõistliku tulemuseni jõuda.

Olen katsetanud, loonud ja kasutanud

Olen õpetajana töötanud 15 aastat. Algusest peale olen olnud avatud kõigele, mis teeb mulle õpetamise ja õpilastele õppimise põnevamaks ning annab vilumust kiirelt muutuvas maailmas toime tulla. Seetõttu püüan kursis olla kõigega, mida digivõimalused haridusvaldkonnas pakuvad. Olen katsetanud, loonud ja kasutanud. Ja saanud aru, et muutunud maailmas ja muutunud õpilastega ei saa ka kool jääda harjumuspäraste liistude juurde. Tean, et see ei tule lihtsalt, aga lõpuks peab kool andma õpilastele võimalikult head kingad, milles tuleviku poole sammuda.

Digipädevused kirjutati õppekavas põhjalikumalt kooliastmeti lahti alles mõne aasta eest (õppija digipädevusmudel). See seadis koolid olukorda, kus enam ei piisa, et mõned õpetajad teevad ja toimetavad. Digipädevuste arendamise plaan peab kajastuma kooli õppekavas ja kõigi õpetajate panustamine on muutunud võimalusest vajaduseks.

Koolid on valinud erinevaid lähenemisi. On neid, kes arendavad aineõpetuse eesmärke toetavaid digipädevusi arvutiõpetuse tundides. Suuremas osas toimub digipädevuste arendamine koolides aga läbi aineõpetuse – see on põimitud igasse ainesse. Koolides on aina enam haridustehnolooge, kelle üks ülesandeid on ka digipädevuste saavutamise koordineerimine.

Uue õppeaasta eel olen alati elevil. Ka seetõttu, et saan seista silmitsi uute väljakutsetega, uurida, kuidas kellelegi õppida meeldib ja sobib, millised on need teed, mille kaudu koostöö kõige paremini sujuma hakkab. Küllap on see nii kõigil õpetajatel, aga töötades haridustehnoloogina, olen ehk pisut rohkem kursis võimalustega, mida digitehnoloogia klassiruumi tuua lubab.

Mul on hea meel, et aastaid aktiivses arenduses olnud E-koolikott on nüüdseks teinud kasutajate tagasiside põhjal läbi arendusteekonna, mille eesmärk on jõuda õpetajale ja õpilasele sobivaimate lahendusteni. Kasutajapõhiselt toimiv keskkond soodustab parimate praktikate esiletõusmist ja märkamist. Sisu osas on E-koolikotti lisandunud üksikutele õpiobjektidele suuremahulisi õppematerjalide tervikkomplekte, nt kõigi gümnaasiumi kursuste õppevara matemaatikas, loodus- ja sotsiaalteadustes ning kunstis.