Rahahädas turvakodu küsib vallalt 5000 eurot

Seejuures on nende elu raskemaks teinud renditõus, eelmise aastaga võrreldes väiksem lepingutasu seoses Nurrunurga tegutsema hakkamisega, 40% suurenenud kliinikukulud, palgaline täiskohaga koristaja ning isikliku sõiduauto kasutamise hüvitis nende juhatuse liikmele, kelle autoga tehakse kõik turvakodu vajalikud sõidud, üle 1000 km kuus. Kõik see on tekitanud MTÜ-le igakuiselt üle 1000 euro miinust.

Samuti toob MTÜ välja, et Nurrunurga tegutsemine Ida-Saaremaal ei ole vähendanud linnas tegutseva turvakodu töökoormust – 2018. ja 2019. aasta 28. augusti seisuga on neilt abi saanud kasside arv sama – 227 looma pluss veel koerad. Samas on koerte protseduurid kliinikus tunduvalt kulukamad.

Viimase kuu aja jooksul on turvakodu likvideerinud ka kaks suurt kassikolooniat – 26-pealise koloonia Vaiveres ja 20-pealise koloonia Läätsa kortermajade juures. Turvakodusse on toimetatud ka mitu pesakonda kassipoegi koos emadega. “Ilmselgelt oleme ahnitsenud endale liiga suure suutäie, aga kui me abipalvetele kohe ei reageeri, siis mõne aja pärast ootab meid samas kohas ees topelttöö,” märgib MTÜ juhatus.

Edit Annusver FOTO: Erakogu

Saarte Häälele rääkis turvakodu juhatuse liige Edit Annusver, et kolooniakasside püüdmine on üsna keeruline. “Kassid on targad ja kui nad näevad kedagi püügipuuris rabelemas, siis see on nende jaoks ohumärk,” kõneles Annusver. “Kui toitjad koostööd ei tee ja keelust hoolimata kassidel kõhud täis söödavad, siis on samuti probleem, sest püügipuurid töötavad toiduga.” Läätsa puhul tegi asja veidi keerulisemaks ka kaugus linnast – 40 km edasi-tagasi sõitu kulutab päris palju aega ja kütust. “Seepärast planeerisimegi kogu tegevuse nii, et läksime kohale kolme püügipuuri ja hulga transpordipuuridega, et korraga võimalikult palju kasse kätte saada,” rääkis Annusver viimasest kolooniakasside püüdmise aktsioonist Läätsal. Siiski venis kõik kolme päeva pikkuseks ja mõned nutikamad kassid on veel tabamata.

Nõnda ongi MTÜ nüüd seisus, kus ei saa enam reageerida mitte ühelegi abipalvele. Turvakodu toob välja, et nende kliinikuvõlg on eelarve puudujäägi tõttu aasta algusest kuni siiamaani kasvanud ligi 7000 euro suuruseks ja nad ei ole enam kliinikusse oodatud, v.a vältimatut esmaabi vajavate loomadega.