Kompetentsikeskus soovib katsebasseni pikendada

Taotluses märgitakse, et Tallinna tehnikaülikooli Eesti mereakadeemia Kuressaares asuva väikelaevaehituse kompetentsikeskuse meretehnoloogia ja hüdrodünaamika teadustaristu on lisatud riiklikult tähtsate teadustaristute nimekirja. Tegu on esimese sellise objektiga väljaspool Tallinna või Tartut. Taristute nimistus olevate objektide arendamiseks on aga võimalus taotleda Euroopa Liidu toetust.