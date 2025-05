PAKU KODUSOOJA Luisa - kolmevärviline vaba hing, kes otsib oma päriskodu

Luisa on kolmevärvilise ja natuke lühema karvaga emane kass, kes on seni veetnud oma päevad Saaremaa avarustes, tuultpüüdes ja hiiri jälitades. Elu vabas looduses on õpetanud talle ettevaatlikkust ning inimestega suhtlemine on veel uus ja veidi hirmutav.